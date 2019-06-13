В Полевском из школы эвакуировали 120 детей из-за короткого замыкания

Утром 13 июня в школе № 18 Полевского были эвакуированы 140 человек, в том числе 120 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчерской в 9:55. К школе выехали четыре пожарных автомобиля, 13 сотрудников МЧС.

По предварительным данным, причиной вызова стало короткое замыкание посудомоечной машины в столовой, находящейся на первом этаже. Последующего горения после замыкания не произошло, отметили в ведомстве.

В школе объяснили, что в это время ребята были в школьном детском лагере, в результате инцидента никто не пострадал.