В Полевском бывший замглавы отдела МВД ворвался в мэрию и избил жену

В Полевском экс-замначальника городского ОМВД по оперативной работе ворвался в управление культуры администрации, избил работающую там жену и начал угрожать ножом её коллеге, попытавшемуся заступиться за неё, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Конфликт в администрации Полевского произошёл накануне вечером. По словам представителя главка, бывший силовик, находившийся, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии, пришёл на работу к своей жене, в руках у него был нож. По имеющейся информации, муж заподозрил супругу в измене.

«Эпилогом семейного конфликта стало избиение женщины на глазах у коллег, которые попытались заступиться за неё. В результате ревнивый муж стал угрожать ножом защитнику. Дело закончилось вызовом полиции. Наряд территориального ОВД доставил "джентльмена" в дежурную часть, где его допросили и изъяли нож. Однако гражданин на этом не угомонился: вернувшись домой, он по телефону стал угрожать и супруге, и её коллеге», — сообщил Горелых.

У экс-полицейского сотрудники МВД конфисковали два охотничьих ружья с 80 патронами и четыре охотничьих ножа, хранившиеся дома.

«Оружие у мужчины имелось на законных основаниях, оно зарегистрировано в установленном порядке, так как он является официальным охотником. Но его пришлось изъять из-за неадекватного поведения, чтобы он не натворил более тяжких криминальных дел», — пояснил представитель регионального главка полиции.

По его словам, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»). Кроме того, пострадавшие направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести травм, нанесённых экс-полицейским. По итогам будет принято дополнительное процессуальное решение, отметил Горелых. Задержанного мужчину на время расследования отпустили под подписку о невыезде.

Управление культуры администрации Полевского, где работает жена бывшего замначальника ОМВД, возглавляет Максим Незлобин — брат известного комика Александра Незлобина, который был резидентом Comedy Club. Как уточнил Горелых, родственник артиста в конфликте замешан не был.