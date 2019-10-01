В Подмосковье завели дело на полицейских, избивших в отделении двух сестёр

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело против начальника отдела полиции Евгения Вьюжанина и других неустановленных полицейских, подозреваемых в избиении двух сестёр, сообщает «Комитет против пыток».

Дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия), потерпевшими проходят сёстры Виктория Ланская и Юлия Кисляк. По их словам, 22 мая они пришли в отдел полиции в Ивантеевке, чтобы получить информацию по поданному заявлению об избиении сына Ланской в школе. Начальник отдела Евгений Вьюжанин, по словам женщин, стал провоцировать их на конфликт, а после того, как Юлия Кисляк начала снимать происходящее на видео, требовал прекратить видеосъёмку. Затем Вьюжанин схватил Кисляк за горло и вместе с ещё пятерыми полицейскими потащил её в место, где нет видеонаблюдения, заявляла женщина.

«Там меня повалили на пол на живот, продолжили заламывать руки и хотели отобрать телефон. Я пыталась спрятать его под себя в районе живота. В это же время мне наносились удары по рукам кем-то из сотрудников. Вьюжанин находился на мне сверху, прижимал меня своим телом к полу, руками пытался заткнуть рот и нос, хватал меня в районе груди», — рассказала Кисляк.

Полицейские отобрали у Кисляк телефон, после чего в отношении женщин составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). Позже суд прекратил эти дела. У сестёр диагностировали кровоподтёки и ушибы. Также у Ланской зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В сентябре против Ланской возбудили дело о применении насилия в отношении двух сотрудников полиции (часть 1 и 2 статьи 318 УК): следствие считает, что они с сестрой, «демонстрируя неповиновение, покинули помещение и быстрым шагом направились к воротам».