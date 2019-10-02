В Подмосковье задержали главу штаба «Юнармии» по подозрению в педофилии

В Подмосковье по подозрению в растлении школьницы был задержан 43-летний глава штаба военно-патриотического движения «Юнармия» в Щёлковском районе Алексей Наавгуст.

Как сообщает РЕН ТВ, интимную связь между 15-летней школьницей и взрослым мужчиной заподозрила директор учебного заведения, где обучалась девочка. В итоге проведённая проверка показала, что мужчина проводил время с девятиклассницей в его автомобиле. По данным телеканала, Наавгуст уже дал признательные показания.

По информации источника «Комсомольской правды», девочка — жительница подмосковного посёлка Фряново.

«Наавгуст увозил её на своём автомобиле в удалённые от жилых домов места и там совершал действия сексуального характера», — рассказывает издание.

В Минобороны дали комментарий «Известиям», сообщив, что организация Наавгуста не имеет отношения к военно-патриотическому движению «Юнармия». Однако The Insider обнаружил, что мужчина числится в качестве руководителя подразделения «Юнармии» на информационных ресурсах, подконтрольных администрации Щёлковского района, а также в социальной сети «ВКонтакте».