В Подмосковье водитель убил мешавшего проезду пешехода

17.11.2019 14:28
В подмосковных Мытищах водитель нанёс смертельное ножевое ранение пешеходу, который мешал ему проехать, поскольку переходил дорогу с нарушением ПДД.
Как пишет Znak.com, возбуждено уголовное дело по факту убийства.
В ГСУ СКР по Московской области рассказали, что 68-летний водитель ударил 43-летнего пешехода ножом в шею.
«В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался местный предприниматель. Сейчас его допрашивает следователь. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.