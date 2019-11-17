В Подмосковье водитель убил мешавшего проезду пешехода

В подмосковных Мытищах водитель нанёс смертельное ножевое ранение пешеходу, который мешал ему проехать, поскольку переходил дорогу с нарушением ПДД.

Как пишет Znak.com, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В ГСУ СКР по Московской области рассказали, что 68-летний водитель ударил 43-летнего пешехода ножом в шею.