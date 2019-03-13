В Подмосковье ветерана ВОВ убили ради орденов и медалей

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, ночью 6 марта в подмосковном Подольске четверо неизвестных выбили входную дверь и ворвались в квартиру, где напали на пенсионера 1925 года рождения. Грабители избили ветерана, нанеся ему удары руками и ногами по голове и телу.

«Полагая, что пенсионер мёртв, они обыскали его квартиру. Соучастники завладели денежными средствами и иным ценным имуществом ветерана, в том числе орденами и медалями, на общую сумму не менее 1 млн рублей, после чего скрылись», — рассказали в ведомстве.

Через несколько дней после происшествия ветеран скончался в больнице от полученных травм. В СК заявляют, что в настоящее время задержаны трое из четырёх злоумышленников, причём двоих схватили в ломбарде при попытке сбыть один из орденов ветерана. Уголовные дела о разбойном нападении и убийстве объединены в одно производство.