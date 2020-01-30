В Подмосковье сотрудника полиции задержали по подозрению в закладке наркотиков

В подмосковном Одинцове задержали полицейского, который, предположительно, пытался сделать закладку наркотиков, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По его словам, речь идёт о младшем сержанте, который работал оперуполномоченным на станции «Москва-Белорусская» в управлении МВД на транспорте. Его имя не называется. У него изъяли предположительно наркотическое вещество и отправили на экспертизу.

Информацию о задержании полицейского подтвердили в пресс-службе управления МВД — там добавили, что полицейского уволят, а его непосредственных руководителей отстранят.