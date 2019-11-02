В Подмосковье ребёнок выжил после падения с 17-го этажа

В подмосковном Одинцове трёхлетняя девочка выжила после падения из окна 17-го этажа многоквартирного жилого дома. ЧП произошло вечером 1 ноября.

В СК по Московской области сообщили, что, по предварительным данным, девочка была дома одна.

«Ребёнок получил множественные травмы и в настоящее время находится в тяжёлом состоянии в больнице», — рассказала ТАСС представитель СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.