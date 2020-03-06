В Подмосковье предъявили обвинение мошенникам, обманувшим «Уралвагонзавод» на 1,8 млрд рублей

В Химках предъявлено обвинение руководству ООО «СК "Строй Групп"», причастному, по версии следствия, к хищению почти 3 млрд рублей, со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко пишет Lenta.ru.

Речь идёт о генеральном директоре предприятия Павле Бабаеве, его советнике Константине Лободе и их соучастниках. Деньги, выделенные на развитие ОПК страны, были похищены в 2011–2012 годах — они были выведены за рубеж на счета аффилированных юридических лиц по фиктивным контрактам. При этом договорные обязательства перед госкорпорациями руководством компании ООО «СК "Строй Групп"» исполнены не были, а сроки реализации проектов были сорваны. В настоящее время Бабаев и Лобода отправлены в СИЗО.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идёт об 11 контрактах, заключённых с предприятиями госкорпорации «Ростех», в частности — с «Уралвагонзаводом». В рамках контракта с последним исполнитель должен был построить три цеха общей стоимостью 1,8 млрд рублей, однако в срок ни один из них сдан не был, а строители даже не получили зарплаты. Позже выяснилось, что все полученные деньги были выведены в офшоры.