В Подмосковье полиция задержала сантехника ЖЭО за серию изнасилований и убийств

В Подмосковье полиция задержала сантехника одного из ЖЭО за серию изнасилований и убийств на территории Ступинского и Каширского городских округов. Мужчина уже дал признательные показания во всех вменяемых ему преступлениях, в том числе в надругательстве над 10-летней девочкой.

По данным СУ СКР по Московской области, в 2013, 2015 и 2020 годах мужчина убил и изнасиловал трёх женщин. Известно, что преступления были совершены в домах жертв. В ведомстве добавили, что в январе 2020 года жертвой насильника также стала 10-летняя девочка.

«Криминалистами проведён целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования. Следователями и оперативными сотрудниками на причастность к преступлению отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой», — рассказали в СК.

В итоге правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. В ходе допроса он дал признательные показания. Сейчас сантехника проверяют на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.