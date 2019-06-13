В Подмосковье полиция задержала протестующих против вырубки леса под дорогу к свалке

Жители города Ликино-Дулёво перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108, протестуя против вырубки леса под дорогу на строящийся мусорный полигон, сообщила «Эху Москвы» Ольга Басацкая. Полицейские задержали шесть человек.

По её словам, противники свалки перегородили трассу, переходя её по пешеходному переходу.

Свалку под городом хотят строить на месте, где берут начало ближайшие реки, заявила Басацкая. Центрального водоснабжения в местных посёлках нет и загрязнение источников воды будет губительным для них, считает активистка.

К протестующим подъехал врио главы городского округа Ликино-Дулёво Андрей Буянов, он договорился устроить круглый стол с противниками полигона.

Политик Дмитрий Гудков сообщил в телеграм-канале о задержании 15 протестующих.