В Подмосковье найден мёртвым замглавы спецуправления МЧС

В подмосковном Одинцово покончил с собой замглавы Специального управления ФПС МЧС России подполковник Олег Жуков, сообщают Baza и Mash. Телеграм-каналы ссылаются на видеообращение, в котором перед смертью спасатель обвинил в своём поступке руководителей и назвал их имена.

СМИ сообщают, что в мае 2018 года в отношении Жукова было возбуждено дело о проведении незаконной закупки противопожарной техники, но прокуратура его закрыла.

Официальных комментариев МЧС и подтверждения случившегося на момент публикации новости нет.