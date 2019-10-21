В Подмосковье нашли тела депутата и её семьи, убитых в 2012 году

В Подмосковье следователи обнаружили тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой, её мужа, сына и сестры, убитых в 2012 году по указанию вора в законе Олега Шишканова и членов его банды.

Как рассказал источник ТАСС, по версии следствия, депутат отказалась передавать криминальному авторитету земельные участки.

Тела были найдены недалеко от одного из дачных массивов Раменского района. Найденные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

«Осматриваемая территория составила более двух тысяч квадратных метров, а максимальная глубина — 10 метров. В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырёх метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули», — рассказали в пресс-службе СКР.

Сейчас Шишканов и члены созданного им преступного сообщества находятся под следствием. В отношении них расследуются дела об убийствах, вымогательствах, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе.