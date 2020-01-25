В Подмосковье младенец отравился спайсом

В подмосковном Клину СК возбудил уголовное дело по факту отравления 9-месячного ребёнка синтетическими наркотиками. По данным телеграм-канала 112, в крови малыша был обнаружен спайс.

«Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведённой проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребёнка наркотическими веществами», — рассказала ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

В ГСУ рассказали, что 16 января 9-месячный ребёнок, находясь дома, обнаружил и употребил наркотик.

По словам пресс-секретаря Минздрава Московской области Елены Романовой, младенец был госпитализирован в тяжёлом состоянии в клиническую больницу городского округа Клин. Ему оказали экстренную помощь и перевели в люберецкую специализированную клинику. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

В рамках уголовного дела уже проведены допросы свидетелей, назначена судебно-химическая экспертиза на наличие у родителей мальчика наркотиков в организме, проводится судебно-медицинская экспертиза ребёнку. Также сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер.