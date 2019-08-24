В Подмосковье коллекторы расстреляли мужчину с ребёнком из пневматического оружия

В Красногорске Московской области 23 августа коллекторы напали на мужчину и его 9-летнюю дочь.

Как сообщили РИА Новости, житель Красногорска с дочерью возвращался домой. У подъезда их поджидали двое вооружённых мужчин, которые представились сотрудниками банка. Они потребовали вернуть долг. Затем несколько раз выстрелили в отца и ребёнка.

Пострадавшие были госпитализированы с ранениями ног.

В пресс-службе регионального МВД заявили, что проводят проверку сообщения о нападении.