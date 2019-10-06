В Подмосковье бывшие бойцы Росгвардии обвинили начальника в связях с криминальным авторитетом Шакро Молодым

В Подмосковье экс-сотрудники СОБР «Булат» Росгвардии обвинили своего бывшего руководителя подполковника Алексея Касьяна в связях с криминальным авторитетом Шакро Молодым. Как пишет РЕН ТВ, силовики направили своё обращение в СКР, Росгвардию, Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента.

В письме СОБРовцы сообщают, что в 2015 году Касьян участвовал в перестрелке у ресторана Elements в Москве, в результате которой погибло два человека, ещё четверо были госпитализированы. По их словам, группировка Шакро Молодого требовала деньги у хозяйки ресторана, но та вызвала свою охрану. При этом, несмотря на записи видеокамер, доказывающие присутствие росгвардейца на перестрелке, подполковник смог избежать уголовного наказания — дело против него прекратили из-за отсутствия состава преступления, он продолжил службу в правоохранительных органах. Остальные зачинщики конфликта, в том числе их лидер, понесли законное наказание.

Экс-росгвардейцы уверены, что Касьяна «покрывают» его руководители. Также авторы письма утверждают, что подполковник создал свою группировку, работая в подмосковном управлении Росгвардии. По его указанию они решают задачи криминалитета.

Источник телеканала утверждает, что после появления письма в Росгвардии началась большая внутренняя проверка. Однако официальных комментариев ведомства касательно этой ситуации пока не поступало.