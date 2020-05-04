В Подмосковье арестовали мужчину, ранившего ножом двух полицейских из-за замечания о выгуле собаки

В Подмосковье по решению суда арестован 41-летний житель города Озёры, который 1 мая напал на полицейских с ножом. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ), сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.

Инцидент произошёл в лесном массиве, обвиняемый был пьян. По данным следствия, после того как силовики сделали мужчине замечание из-за выгула собаки, он нанёс полицейским несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки. Следователи отмечают, что полицейские просили его, чтобы он забрал своего питомца, который пытался их укусить. Сотрудники полиции находились в момент конфликта при исполнении своих должностных обязанностей. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы, расследование уголовного дела продолжается.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте правительства Московской области, выгул собак в период самоизоляции возможен только в пределах 100 метров от дома, при этом необходимо держать с другими людьми дистанцию не менее 1,5 метра.

По официальным данным на 3 мая, в стране зарегистрировано 134,6 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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