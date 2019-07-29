В подъезде кандидата в Мосгордуму разлили красную краску и оставили записку «Подумай»

29.07.2019 14:55
Муниципальный депутат района Измайлово и кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Антон Медведев сообщил в Facebook, что кто-то разлил в его подъезде красную краску, оставил лист бумаги со словом «подумай» и плюшевого медведя без головы.
Депутат считает, что это связано с его «общественной позицией и депутатской деятельностью».
«Мною написано множество обращений в различные контролирующие инстанции, проведены массовые встречи с жителями», — рассказал он.
Медведев добавил, что это уже не первый случай «морального давления на депутатов» в районе.
«В прошлом году мы наблюдали разбитую машину, залитую серной кислотой, и свиные головы с воткнутым ножом под дверью», — написал он.
Фото: Антон Медведев/Facebook