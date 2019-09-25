В Пионерском сквере на Вагонке появится скульптура пионера с горном

Реконструкция Пионерского сквера в Дзержинском районе выходит на финишную прямую. Как сообщает пресс-служба мэрии, на объекте выполнено почти 75% работ, запланированных проектом. Строители завершили установку фонарей, оформили площадки в асфальте и резиновом покрытии, обустроили пешеходные и велодорожки, приступили к монтажу ограждения и обустройству газонов.

Готовы детские и спортивные площадки. Сейчас на них устанавливают малые архитектурные формы. Ведётся работа по озеленению — в сквере будет высажено 88 лип и более четырёх тысяч кустов сирени и рябины. Глава города Владислав Пинаев во время выездного совещания предложил посадить несколько метровых кедров, которые будут украшать место отдыха зимой.

Также строители активно занимаются реконструкцией фонтана на центральной аллее. Его чашу, напомним, выложат гранитной плиткой и украсят скульптурами пяти лягушек. Недавно было принято решение установить рядом с фонтаном скульптуру пионера.

«Фигуру мальчика с горном в руках изготовят из фибробетона. Благодаря армирующему волокну, входящему в состав бетона, она будет более прочной», — рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

По мнению Владислава Пинаева, если погода не подведёт, строители завершат благоустройство до начала холодов.