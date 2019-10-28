В Петербурге следователь заставил школьницу обвинить учителя в изнасиловании

Красносельский районный суд Петербурга вынес оправдательный приговор в отношении 61-летнего учителя Виктора Хлупина, который обвинялся в сексуальном насилии над 9-летней школьницей. Выяснилось, что девочка давала показания под диктовку следователя.

Как пишет «Фонтанка», Хлупину было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетия. Педагогу грозило до 20 лет лишения свободы.

Мужчина был задержан в мае 2018 года по заявлению матери школьницы. Женщина рассказала, что учитель заманил её дочь в подсобное помещение и там изнасиловал.

Уголовное дело было полностью построено на детальных показаниях школьницы. В итоге экспертами было установлено, что сознание девятилетнего ребёнка «не способно отражать действительность настолько по-взрослому». Было доказано, что девочка оговорила педагога, а её показания заучены и «были скорректированы взрослыми».

Позже мать девочки призналась, что её дочь писала показания под диктовку следователя районного СК.

За Хлупиным признали право на реабилитацию.