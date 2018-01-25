В Петербурге скончалась народная артистка России Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась утром 25 января в Петербурге в возрасте 67 лет, со ссылкой на её продюсера Владимира Андреева пишет «Интерфакс».

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — сказал Андреев.

Сенчина — советская и российская певица и актриса, народная артистка России. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

В 1966 году Людмила Сенчина поступила на отделение музыкальной комедии музыкального училища им. Н. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Певица получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь», «Добрая сказка». В Петербурге Сенчина ежегодно проводила праздничные концерты «Рождество в Северной Столице», которые в 2017 году с большим успехом прошли в БКЗ «Октябрьский».