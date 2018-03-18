В Петербурге на один из участков массово свозят бомжей

На участок, где могут проголосовать люди без постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, массово привозят бомжей, со ссылкой на одного из членов УИК № 2103 пишет «Росбалт». По его словам, наиболее массовые потоки избирателей без места жительства зарегистрированы в 10:00 и 15:00.

На участке могут проголосовать бездомные люди при предъявлении паспорта, в котором отсутствует пометка о регистрации по месту жительства. Всего на 16:30 по местному времени на участке проголосовали 347 людей без регистрации в городе.