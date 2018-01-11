В Петербурге ликвидирован профсоюз работников автопредприятий, причисленный прокуратурой к иностранным агентам

Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры ликвидировал Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА), который объединяет работников автопредприятий в 40 регионах, пишут «Ведомости».

По словам представителя прокуратуры, МПРА получал деньги из-за рубежа и ведёт политическую деятельность, пытаясь изменить российское законодательство, следовательно, профсоюз выполнял функции иностранного агента. Суд не стал присваивать МПРА этот статус, но ликвидировал организацию.

В ответ юрист МПРА Ульяна Солнцева заметила, что деньги профсоюз получал от международного объединения IndustriALL, в котором официально состоит. Трудовой кодекс позволяет профсоюзу предлагать изменения в законодательстве, однако политической деятельностью тот не занимается.

«Прокуратура пыталась привлечь нас к административной ответственности за непредоставление списка членов профсоюза, но проиграла все суды. Тогда прокуратура пошла другим путём. Мы понимаем, от кого атака. Автозаводы, права работников которых мы отстаиваем, хотят узнать, кто из их сотрудников — члены профсоюза», — сказал председатель МПРА Алексей Этманов.

МПРА был создан в 2006 году на базе профсоюзной ячейки завода Ford во Всеволожске. На момент ликвидации профсоюз объединял 3000 работников на 16 российских автозаводах. Профсоюз неоднократно устраивал забастовки.