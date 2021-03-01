В первую весеннюю неделю на Средний Урал придёт потепление

С приходом весны в Свердловской области наконец-то станет немного теплее. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, к середине недели воздух в некоторых областях региона прогреется до –2 градусов. Однако серьёзных оттепелей пока не прогнозируется.

В Нижнем Тагиле днём 1 марта столбики термометров покажут –14 градусов, ночью — до –24 градусов. Со вторника, 2 марта, начнётся ощутимое потепление: –9 градусов днём и –14 ночью. С 3 по 7 марта температура будет варьироваться от –2 до –6 днём и от –11 до –21 ночью.

Кроме того, из-за перемещения циклона в Свердловской области продолжатся снегопады. Судя по прогнозам Росгидрометцентра, они прекратятся во второй половине недели, но затем снова возобновятся.