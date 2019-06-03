В первую неделю июня жителей Нижнего Тагила ожидают дожди и холод

В первую рабочую неделю июня тагильчан, по прогнозам синоптиков, ожидают дожди и холод. Если сегодня, 3 июня, температура воздуха ещё прогреется до 23 градусов выше нуля, то уже завтра столбики термометров не превысят и плюс 12 градусов. До пятницы дневные температуры будут сохранятся на уровне 14–17 градусов выше нуля, ночные — плюс 5–9 градусов.

В отдельных районах Свердловской области, по информации Уралгидрометцентра, ожидаются грозы и ливни. В горах и низинах столбики термометров будут опускаться ночью до плюс 3 и даже 0 градусов, днём — подниматься до 10 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северный, северо-восточный, северо-западный.