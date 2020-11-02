В Первоуральске загорелся завод по производству картона (ВИДЕО)

В Первоуральске загорелся завод по производству гофрокартона и гофротары на улице Сантехизделий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 15 часов, на данный момент огонь охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров.

«По предварительной информации, в ангаре находится пластиковая тара, бумага и картон. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня», — сказали в ведомстве.

На месте ЧП развёрнут штаб пожаротушения, работают 12 единиц пожарной техники, 36 человек личного состава.