В Первоуральске водитель скорой через суд добился выплаты за работу с больными коронавирусом

В Первоуральске водитель скорой помощи Сергей Бажуков через суд добился выплаты 25 тысяч рублей за работу с коронавирусными больными, пишет местное издание Shaytanka.ru.

Во время судебного заседания представитель станции скорой помощи, который выступал ответчиком по делу, настаивал на том, что водитель Бажуков не входил в состав специализированной бригады, созданной для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По мнению руководства станции, водитель вступил в контакт с больными коронавирусом «в составе обычной бригады», а значит, может претендовать на выплату не 25 тысяч, а только 5 тысяч рублей. Юрист скорой помощи Оксана Азарова в суде сослалась на постановление Минздрава, где оговорены размеры выплат, и заявила, что выплата Бажукову в размере 25 тысяч станет «грубым нарушением бюджетного правила».

Главврач станции скорой помощи Андрей Сорокин в суде рассказал, что решение о направлении спецбригады, работающей с коронавирусными больными, принимает диспетчер после опроса больного. В первую очередь у пациентов спрашивают, были ли они за рубежом и контактировали ли с больными коронавирусом. Очевидно, что по ответам на вопросы невозможно поставить диагноз, а значит, диспетчер не мог отличить ОРВИ от коронавируса только по телефонному разговору с пациентом. Именно поэтому линейная бригада, в состав которой входил истец, приехала к больному, точный диагноз которому поставили позже.

В суде выступил представитель областной инспекции труда, который объяснил, что в постановлении правительства РФ нет ссылки на специализированные бригады: в документе указано, что стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей полагаются всем медработникам, контактировавшим с больными коронавирусом.

Судья поинтересовалась у главврача станции, почему с водителем не заключили договор о работе в спецбригаде. Андрей Сорокин пояснил, что Бажуков отказался от этого предложения, объяснив своё решение тем, что опасался последствий подписания такого документа, поэтому решил обратиться в суд и действовать по его решению.

Суд оказался на стороне водителя скорой и вынес решение о том, что ему должны быть выплачены 25 тысяч рублей.