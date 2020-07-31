В Первоуральске суд отправил в колонию женщин, оформивших 114 микрокредитов на сотрудников мэрии

Первоуральский городской суд приговорил к 3 годам колонии общего режима Анну Топычканову и к 2 годам 10 месяцам колонии Ксению Катаеву за то, что они оформили 114 фиктивных микрокредитов на сотрудников мэрии города, а деньги — порядка 8,4 млн рублей — поделили между собой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде было установлено, что Топычканова, работая начальником отдела по расчётам с персоналом и оплате труда первоуральского МБУ «Центр бухгалтерских услуг» и имея доступ к документам сотрудников администрации, с октября 2018 года по май 2019 года передавала их сотруднице ООО «Миг Кредит» Катаевой. Та, получив копии паспортов и иные персональные данные, направляла заявку на получение займа — так женщины оформили 114 кредитов на 8,4 млн рублей.

Работники мэрии, на которых оформили кредиты, узнали о «долге» только тогда, когда им начали звонить коллекторы. Они сразу же подумали на начальницу бухгалтерии, поскольку та «в приказном порядке требовала предоставить документы — мол, есть копия паспорта, но нечёткая, не хватает страницы с пропиской, нет копии СНИЛС и т. д.». По итогам разбирательств с сотрудников администрации все долги были списаны, кредитная история также была очищена.

Участниц аферы признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что приговор Катаевой и Топычкановой не вступил в силу и может быть обжалован.