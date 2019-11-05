В Первоуральске предприятие «Русский хром 1915» оштрафовали из-за отходов

Первоуральское предприятие «Русский хром 1915» (бывший «Хромпик») оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за отходов, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В июле при проверке специалисты Росприроднадзора установили, что «Русский хром 1915» размещает отходы на эксплуатируемых площадках, при этом лицензия предприятия на этот вид деятельности закончилась ещё 1 января 2019 года. В связи с этим был составлен протокол об административном правонарушении, АО «Русский хром 1915» привлечено к административной ответственности за размещение отходов III–IV классов опасности в отсутствие действующей лицензии на данный вид деятельности.

Судьёй Первоуральского городского суда постановление должностного лица оставлено без изменений. Предприятие обжаловало решение в Свердловском областном суде — защитник просил отменить постановление судьи и прекратить производство по делу. Но судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашёл оснований к отмене постановления. Вопреки доводам жалобы предприятие размещало отходы, что подтверждается материалами дела.

Постановление судьи Первоуральского городского суда оставлено без изменений. Сейчас «Русский хром 1915» принимает меры по переоформлению лицензии на данный вид деятельности.