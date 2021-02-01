В Первоуральске пенсионерку, выскочившую на красный сигнал светофора, насмерть сбил грузовик (ВИДЕО)

В Первоуральске на Московском шоссе, напротив здания местной автоинспекции, под колёсами грузовика погибла 76-летняя женщина, пишет E1.ru.

Судя по видеозаписи, пенсионерка по неизвестным причинам проигнорировала запрещающий сигнал светофора и вышла на пешеходный переход. Легковая машина, ехавшая в этот момент по дороге, успела промчаться мимо, а грузовик, который следовал чуть поодаль, сбил пенсионерку и проехал по ней.

«25-летний водитель грузового автомобиля сказал, что ехал по Московскому шоссе и увидел женщину, которая неожиданно вышла на проезжую часть. Он вывернул руль в другую сторону от пешехода и затормозил, но наезда избежать не удалось», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Погибшая женщина оказалась местной жительницей. После произошедшего водителя грузовика направили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что молодой человек был трезв.