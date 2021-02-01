В Первоуральске пенсионерку, выскочившую на красный сигнал светофора, насмерть сбил грузовик (ВИДЕО)

В Первоуральске на Московском шоссе, напротив здания местной автоинспекции, под колёсами грузовика погибла 76-летняя женщина, пишет E1.ru.
Судя по видеозаписи, пенсионерка по неизвестным причинам проигнорировала запрещающий сигнал светофора и вышла на пешеходный переход. Легковая машина, ехавшая в этот момент по дороге, успела промчаться мимо, а грузовик, который следовал чуть поодаль, сбил пенсионерку и проехал по ней.
«25-летний водитель грузового автомобиля сказал, что ехал по Московскому шоссе и увидел женщину, которая неожиданно вышла на проезжую часть. Он вывернул руль в другую сторону от пешехода и затормозил, но наезда избежать не удалось», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Погибшая женщина оказалась местной жительницей. После произошедшего водителя грузовика направили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что молодой человек был трезв.
«Призываем пешеходов соблюдать меры безопасности при переходе дороги, смотреть по сторонам и переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, убедившись в том, что водители вас заметили и уступают дорогу. Эти дополнительные меры безопасности помогут избежать травм и гибели. Водителям, в свою очередь, нужно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, так как в случае внезапного появления человека это поможет вовремя среагировать и остановить машину», — подчеркнули в ГИБДД.