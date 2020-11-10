В Первоуральске открыли второй госпиталь для пациентов с коронавирусом

В Первоуральске на базе терапевтического корпуса на улице Металлургов открыли второй «ковидный» госпиталь, рассчитанный на 160 коек, сообщается на сайте городской администрации.

Под пациентов с коронавирусом перепрофилированы отделения пульмонологии, кардиологии, гематологии, терапии и реанимации. 85 коек обеспечены кислородом. Госпиталь предназначен для пациентов с COVID-19 и пневмонией средней и тяжёлой степени. Пациентов по направлениям кардиологии, терапии, пульмонологии теперь будут доставлять в профильные отделения больниц Западного управленческого округа и Екатеринбурга.

«Решение развернуть второй госпиталь было принято в связи с увеличением в регионе потока пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонию. На сегодня отмечен стабильно высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — поясняется в сообщении мэрии.

Обслуживают новый госпиталь те же девять врачей, которые работали в терапевтическом корпусе: врач приёмного покоя, врачи-кардиологи, врачи-терапевты, пульмонологи и медсёстры, которые оказывали помощь в отделении. Все врачи прошли обучение летом и ежемесячно подтверждали квалификацию.