В Первоуральске осудили главаря банды наркодилеров

Первоуральский городской суд признал 29-летнего главаря банды наркодельцов виновным в производстве и сбыте запрещённых веществ в особо крупном размере. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

По версии следствия, совместно с двумя сообщниками подсудимый организовал подпольную лабораторию по производству наркотиков и наладил их сбыт в даркнете. Оперативники задержали его в ноябре 2021 года. При обыске было изъято более 11 килограммов запрещённых веществ, химические реагенты и оборудование.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в колонии строгого режима.

Расследование уголовного дела в отношении двух сообщников продолжается, сейчас они находятся в СИЗО.