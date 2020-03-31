В Первоуральске неизвестные обокрали закрытый из-за коронавируса салон красоты

Сотрудники полиции Первоуральска проводят проверку по факту нападения на салон красоты «Шик и блеск» на улице Трубников, 31, который закрыт в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых пишет Znak.com.

О нападении на салон красоты изначально написали в группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте» — по данным паблика, нападавшие проникли в помещение салона, разбив нижнее стекло пластиковой входной двери, внутри они вывернули ящики, разбросали упаковку.

По словам Горелых, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть городского управления накануне вечером.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, кинолог, эксперт. Сыщики уголовного розыска обнаружили и изъяли ряд вещдоков, сейчас они приобщены к материалам проверки. Установлено, что злоумышленник или злоумышленники, точное их количество сейчас выясняется, похитили из салона методом повреждения входной группы кофемашину, плойку, два утюга, ножницы, бритву, интернет-роутер, косметическое средство для ухода за волосами и другие имевшиеся в наличие предметы. Точная сумма ущерба сейчас определяется», — сказал Валерий Горелых.

Он добавил, что на причастность к краже проверяют ранее судимых, недавно освободившихся из мест лишения свободы, наркозависимых лиц и склонных к такого рода противоправных деяниям.

«Участковые уполномоченные опрашивают жителей близлежащих домов на предмет выявления очевидцев, свидетелей или тех, кто располагает сведениями о тех, кто в столь сложный для страны период мог позариться на чужое имущество. Если кто-либо знает, кто мог пойти на такой грех, просьба, в том числе конфиденциально, проинформировать сыщиков по круглосуточному телефону доверия регионального главка 8 (343) 358-71-61. Ну а тем людям, кто может столкнуться с попыткой реализовать предметы для стрижки за бесценок, просьба иметь в виду, что имущество ворованное», — добавил полковник Горелых.

В полиции также успокоили горожан, отметив, что пока тенденции к совершению подобных преступлений в городе и регионе не наблюдается.