В Первоуральске избиратель вбросил три бюллетеня в урну (ВИДЕО)

На прямой трансляции с УИК № 2371 один из избирателей вбрасывает бюллетени в урну, пишет Znak.com.
Свердловская область, г.Первоуральск, УИК 2371. Мужчина спокойно вбрасывает бюллетени в урну... pic.twitter.com/eUoSKFfAbO
— Press Focus (@Press_Focusnik) 18 марта 2018 г.
«Есть такая тенденция в малонаселённых посёлках. Все друг друга знают. Один член семьи с паспортами сразу голосует за всю свою семью», — предположил один из пользователей Twitter.
Также наблюдателями был замечен вброс на УИК № 137 в селе Илсхан-Юрт Чеченской республики.
«Мужик (в светлом) просто ходит по участку и спокойно заносит один за одним бюллетени в урну», — сообщает в Twitter пользователь Выборная Навка.
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УИК № 137 Чеченская республика. село Илсхан-Юрт.
Мужик (в светлом) просто ходит по участку и спокойно заносит один за одним бюллетени в урну. pic.twitter.com/MgUpoDnUBi
— Выборная Навка (@Gulay_Pole) 18 марта 2018 г.