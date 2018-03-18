В Первоуральске избиратель вбросил три бюллетеня в урну (ВИДЕО)

На прямой трансляции с УИК № 2371 один из избирателей вбрасывает бюллетени в урну, пишет Znak.com.

Свердловская область, г.Первоуральск, УИК 2371. Мужчина спокойно вбрасывает бюллетени в урну... pic.twitter.com/eUoSKFfAbO — Press Focus (@Press_Focusnik) 18 марта 2018 г.

«Есть такая тенденция в малонаселённых посёлках. Все друг друга знают. Один член семьи с паспортами сразу голосует за всю свою семью», — предположил один из пользователей Twitter.

Также наблюдателями был замечен вброс на УИК № 137 в селе Илсхан-Юрт Чеченской республики.

«Мужик (в светлом) просто ходит по участку и спокойно заносит один за одним бюллетени в урну», — сообщает в Twitter пользователь Выборная Навка.