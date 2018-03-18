В Первоуральске избиратель вбросил три бюллетеня в урну (ВИДЕО)

18.03.2018 14:38

На прямой трансляции с УИК № 2371 один из избирателей вбрасывает бюллетени в урну, пишет Znak.com.

«Есть такая тенденция в малонаселённых посёлках. Все друг друга знают. Один член семьи с паспортами сразу голосует за всю свою семью», предположил один из пользователей Twitter.

Также наблюдателями был замечен вброс на УИК № 137 в селе Илсхан-Юрт Чеченской республики.

«Мужик (в светлом) просто ходит по участку и спокойно заносит один за одним бюллетени в урну», сообщает в Twitter пользователь Выборная Навка.

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