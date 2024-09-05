В Первоуральске директору «Водоканала», которого задержали в прямом эфире, вынесли приговор

В Первоуральске суд огласил приговор исполняющему обязанности директора муниципального «Водоканала» Сергею Матафонову, который обвинялся во взятках и мошенничестве. Задержание муниципального служащего попало на видео во время совещания в прокуратуре.

«Следствием СКР и судом установлено, что в период с октября по декабрь 2019 года осуждённый получил взятку от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Первоуральск, в сумме 750 тысяч рублей за общее покровительство коммерческой деятельности коммерсанта, в том числе за беспрепятственную приёмку выполненных работ. В дальнейшем фигурант убедил директора частной организации, с которым был заключён контракт на выполнение строительно-монтажных работ, в необходимости заключения с вышеуказанным предпринимателем договоров подряда на сумму свыше 6,5 млн рублей на выполнение ряда работ. Кроме того, по данным следствия, в августе 2023 года по указанию осуждённого строительный материал и оборудование на сумму свыше 25 тысяч рублей со склада ППМУП “Водоканал” были доставлены на земельный участок сына и использованы при выполнении работ по строительству и обустройству канализационного колодца», — сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области.

На прошлом заседании Матафонов полностью признал вину. Гособвинение просило для него 5,5 лет колонии общего режима. Приговором суда осуждённому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Матафонов взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.