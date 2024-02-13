В Первоуральске силовики задержали директора городского «Водоканала» прямо во время совещания в прокуратуре (ВИДЕО)

В Первоуральске во время совещания в прокуратуре был задержан временно исполняющий обязанности директора городского «Водоканала» Сергей Матафонов, сообщает «Интерра ТВ». Задержание произошло после доклада Матафонова. Присутствующие обсуждали проблему с канализационными сетями и затопленными подвалами жилых домов.

«Вы муниципальное учреждение превратили в бизнес-структуру», — заявил прокурор Первоуральска Владимир Курочкин.

Он отметил, что у населения города есть вопросы к «Водоканалу», а у следственных органов — к Сергею Матафонову. После этого в кабинет вошли силовики, которые сообщили Матафонову, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки), и произвели жёсткое задержание.

Отметим, что Сергей Матафонов был назначен на должность около недели назад после решения главы Первоуральска Игоря Кабеца досрочно расторгнуть трудовой договор с прежним директором коммунального предприятия Артуром Гузаировым.