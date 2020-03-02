В Первоуральске чиновника из Фонда капремонта приговорили к 3,5 годам колонии за взятки

В суде Первоуральска вынесен приговор главному специалисту западного территориального отдела Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Юрию Винокурову — экс-чиновник был признан виновным во взяточничестве, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Он признан виновным в совершении преступления "коммерческий подкуп, сопряжённый с вымогательством предмета подкупа, в крупном размере". Винокуров приговорен к трём с половиной годам заключения в колонии общего режима», — рассказала она.

В последнем слове Винокуров заявил, что «полностью осознал свою вину», и попросил не лишать его свободы, а также сказал, что «готов выплатить штраф и понести условное наказание».

Ранее сообщалось, что Винокуров был задержан за вымогательство взятки. Чиновник, зная, что без подписанных актов генподрядчик не получит деньги и не перечислит их субподрядчику, потребовал себе 150 тысяч рублей. Ранее Винокуров уже получил от руководителя организации 378 тысяч рублей. Понимая, что вымогательство может продолжаться долго, подрядчик обратился за помощью в органы госбезопасности, сотрудники ФСБ задержали чиновника с поличным при получении денег.