В Первоуральске активистку, выплеснувшую ведро с нечистотами в местном «Водоконале», оштрафовали на 1000 рублей за хулиганство

В Первоуральске активистке Наталье Крыловой выписали штраф в размере 1000 рублей за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), сообщают «Вечерние ведомости».

Напомним, в пятницу, 11 ноября, скандально известная экс-депутат была задержана нарядом Росгвардии после инцидента в офисе МУП «Водоконал» Первоуральска. Женщина пришла в офис организации и вылила ведро с фекалиями на стол одной из сотрудниц. Крылова рассказала, что хотела добиться решения проблем жильцов шестиэтажного дома № 12а на улице Емлина, у которых на протяжении нескольких лет скапливаются канализационные стоки в подвале. Чтобы сотрудники муниципального предприятия наконец-то обратили внимание на проблему, она набрала в ведро скопившиеся в подвале нечистоты и пришла на приём к директору «Водоканала» Артуру Гузаирову. Но на рабочем месте его застать не удалось. Сама активистка утверждает, что сделала это не специально. Ущерб от действий Крыловой пока не установлен.

«Главное, что в течение всех выходных слесари “Водоканала” работали в подвале дома над устранением проблемы, которая не решалась годами», — рассказала в соцсетях Наталья Крылова.