В Первоуральске скандально известная общественница вылила ведро нечистот в приёмной директора местного МУП «Водоканал» (ВИДЕО)

Скандально известная свердловская общественница Наталья Крылова залила фекалиями приёмную директора МУП «Водоконал» Первоуральска. Видео с шокирующим перфомансом активистка выложила в своих соцсетях. Крылова рассказала, что хотела добиться решения проблем жильцов шестиэтажного дома № 12а на улице Емлина, у которых на протяжении нескольких лет скапливаются канализационные стоки в подвале. Чтобы сотрудники муниципального предприятия наконец-то обратили внимание на проблему, она набрала в ведро скопившиеся в подвале нечистоты и пришла на приём к директору «Водоканала» Артуру Гузаирову. По словам женщины, на рабочем месте никого из руководства МУПа ей застать не удалось. Как видно на записи, Крылова ставит ведро на стол одной из сотрудниц предприятия, но оно падает и заливает монитор и клавиатуру. Позже общественница призналась, что сделала это не специально.

На место был вызван наряд Росгвардии, который задержал Крылову и доставил в отделение полиции.

Напомним, что Наталья Крылова — известный в Свердловской области общественный деятель, экс-депутат городской думы Асбеста от КПРФ. Неоднократно привлекала к себе внимание одиозными поступками и открытой критикой местных властей.