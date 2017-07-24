В Первоуральске 5-летнего мальчика убило молнией

В Первоуральске следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 5-летнего ребёнка от удара молнии, сообщает пресс-служба следственного управления регионального СКР.

Как рассказали следователи, трагедия произошла 22 июля, когда мальчик вместе с бабушкой и тётей собирал в лесу грибы. Начался сильный дождь и гроза, поэтому женщины решили уйти из леса и укрыться с ребёнком от непогоды в пролеске возле 24-го километра трассы Первоуральск – Шаля. Мальчика ударила молния.

Его бабушка и тётя вызвали скорую помощь, взяли ребёнка на руки и понесли к трассе, чтобы поймать попутку. Женщины остановили машину и поехали навстречу врачам в Первоуральск. Скорая и попутка встретились на трассе, врачи начали оказывать реанимационную помощь мальчику, но спасти его не удалось.

Сейчас следователи отправили тело ребёнка на экспертизу для установления точной причины смерти. Также проводятся все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых следователи примут процессуальное решение.

Агентство новостей «Между строк»