В Пермском крае попал в ДТП автобус, перевозивший детскую спортивную команду

В Пермском крае попал в ДТП автобус, в котором находилась детская спортивная команда из школы рукопашного боя, ехавшая со сборов. Пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей.

Как сообщает РИА Новости, авария произошла днём 10 января на трассе М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель Lada Granta решил обогнать один из большегрузов и не заметил фуру, ехавшую по встречной полосе. Она начала уходить в сторону, в этот момент прицеп занесло. В результате по цепочке произошло столкновение семи транспортных средств: большегруза, «Газели», легковых автомобилей и автобуса, в котором находились 36 пассажиров.