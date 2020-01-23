В Перми приземлился самолёт из Китая с пассажиром, предположительно заболевшим коронавирусом

На борту авиарейса ZF758 из Саньи, который прибыл в Пермь, нашли пассажира с признаками так называемой китайской пневмонии, пишет РБК Пермь.

Рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора, из самолёта никого не выпускают, на борт вызвали медиков.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань провинции Хубэй стало известно в конце декабря. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Первыми заболели продавцы и посетители городского рынка морепродуктов: больные страдают повышенной температурой, кашлем, испытывают затруднения при дыхании. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

По последним данным, число заболевших новым коронавирусом достигло 571 человека, в тяжёлом состоянии находятся 95 человек. От пневмонии скончались 17 жителей провинции Хубэй. Власти Китая приостановили автобусное и паромное сообщение с городом Ухань.