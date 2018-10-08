В Перми при взрыве на пороховом заводе погибли двое рабочих

В Перми в результате взрыва газового баллона на территории ФКП «Пермский пороховой завод» погиб человек, пишет 59.ru.

Ещё двое находившихся на месте происшествия рабочих получили травмы и были госпитализированы, один из них скончался на операционном столе.

«Ещё один пострадавший находится на искусственной вентиляции лёгких. Состояние крайне тяжёлое», — рассказал директор ГУЗ «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» Олег Федоткин.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о происшествии поступило дежурному в 14:00 по местному времени.

«В результате хлопка разрушений здания нет, возгорания не было», — сообщили в ведомстве.

На технологический процесс инцидент не повлиял. На место выезжали 12 единиц техники и 32 человека личного состава.

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю начали проверку по факту произошедшего. По их словам, в ходе проверки «будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии».