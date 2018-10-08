Происшествия

В Перми при взрыве на пороховом заводе погибли двое рабочих

08.10.2018 19:26

В Перми в результате взрыва газового баллона на территории ФКП «Пермский пороховой завод» погиб человек, пишет 59.ru.

Ещё двое находившихся на месте происшествия рабочих получили травмы и были госпитализированы, один из них скончался на операционном столе.

«Ещё один пострадавший находится на искусственной вентиляции лёгких. Состояние крайне тяжёлое», рассказал директор ГУЗ «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф» Олег Федоткин.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о происшествии поступило дежурному в 14:00 по местному времени.

«В результате хлопка разрушений здания нет, возгорания не было», — сообщили в ведомстве.

На технологический процесс инцидент не повлиял. На место выезжали 12 единиц техники и 32 человека личного состава.

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю начали проверку по факту произошедшего. По их словам, в ходе проверки «будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии».

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