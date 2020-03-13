В Перми подтвердился первый случай заражения коронавирусом

В Перми зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом — речь идёт о мужчине, который 10 марта вернулся из Франции и был помещён в карантин, со ссылкой на близкий к региональному Минздраву источник пишет Ura.ru.

Коронавирус был диагностирован у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции. 12 марта его повторно доставили в медицинское учреждение на карантин и стали устанавливать круг лиц, с которыми он контактировал. В пресс-службе Министерства здравоохранения Прикамья не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Отмечается, что ещё один пермяк, который вернулся из Италии, не смог сдать анализы и сам себя закрыл на карантин.

В регионе действует особый режим из-за ситуации с распространением вируса: в пермском аэропорту вводится осмотр на состояние здоровья всех прибывающих пассажиров, в колледжах и вузах действует «утренний фильтр», а ряд мероприятий международного уровня решено отменить. Для решения оперативных вопросов, связанных с эпидемиологической ситуацией, создан штаб, который возглавил врио главы региона Дмитрий Махонин.