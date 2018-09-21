В Перми осудили лжегазовика из Нижнего Тагила 

Сегодня, 21 сентября, Свердловский райсуд Перми вынес приговор 22-летнему уроженцу Нижнего Тагила Петрову Е., обвиняемому в серии краж и мошенничеств в отношении пенсионеров Прикамья. По данным следствия, группа из пяти человек ходила по квартирам пожилых людей под предлогом замены или ремонта кухонных плит.

«Для правдоподобности злоумышленники предъявляли липовые удостоверения сотрудников социальных и газовых служб. Мужчины похищали из домов потерпевших денежные средства и ценные вещи. Суммы ущерба варьируются от 5,5 до 250 тысяч рублей. Группа промышляла кражами и мошенничествами на территории Прикамья с начала 2017 года», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Петров был признан виновным и приговорён к четырём годам лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшим причинённый материальный ущерб. Дело в отношении остальных участников группы рассматривается отдельно тем же судом в общем порядке.