В Перми королевский питон заполз в квартиру многодетной семьи (ВИДЕО)

В Перми многодетная мать обнаружила полутораметрового питона у себя в туалете. Предположительно, рептилия попала в квартиру через канализацию.

«Я зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку. Свет даже не включила, он горел в коридоре. В темноте заметила на полу что-то длинное и чёрное. Включила свет и пришла в ужас! Это была полутораметровая змея. Она была такая огромная, что занимала больше половины периметра туалета», — рассказала Ильмира Юмухаметова.

Как пишет «КП-Пермь», женщина не растерялась: первым делом она плотно закрыла двери санузла, затем спрятала троих детей в дальнюю комнату, а потом вместе с мужем вызвала службу спасения.

Когда спасатели приехали и зашли в туалет, змея лежала за унитазом, свернувшись клубком. Через интернет они выяснили, что в квартиру к Юмухаметовым, скорее всего, проник королевский питон. Поскольку эта разновидность змей не является ядовитой, один из спасателей взял её голыми руками и засунул в мешок.

«Температура сейчас низкая, поэтому пресмыкающееся находилось в спокойном сонном состоянии. Ночь питон переночевал у нас, а утром мы отдали его в серпентарий университета с условием, что, когда объявится хозяин, змею отдадут ему», — рассказал заместитель директора по оперативным вопросам пермской городской службы спасения Павел Хлызов.

Спасатели полагают, что в квартиру питон мог проникнуть посредством канализации, поскольку входные двери были закрыты, а в доме установлены вентиляционные решётки.