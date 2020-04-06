В Перми инфекционную больницу перевели в закрытый режим из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей

Врачи Пермской краевой инфекционной больницы две недели будут работать изолированно из-за подозрений на коронавирус, пишет РБК Пермь.

Симптомы пневмонии появились у двух сотрудников, их тесты на коронавирус дали положительный результат. После этого медики проверили их коллег — оказалось, что ещё три врача стали носителями коронавируса.

В краевом Минздраве рассказали, что теперь специалисты тестируют всех контактных лиц. Сотрудников и пациентов, которые проходят лечение в отделении, изолируют на 14 дней, выписка и приём прекращены. В стационар будут класть только пациентов с подтверждённым коронавирусом.

В Пермском крае подтверждён 21 случай коронавируса. Первый заболевший в регионе зарегистрирован 13 марта, двое пациентов в Прикамье скончались.