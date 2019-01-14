В Перми две школьницы избили женщину-водителя «Яндекс.Такси»

В Перми две несовершеннолетних пассажирки «Яндекс.Такси» избили женщину-водителя, сообщается в паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что инцидент произошёл вечером 11 января. Девушки заказали такси от ипподрома до Липовой горы.

«Две малолетки избили женщину-водителя. Женщина не смогла ничего предпринять, так как дома её ждали мать и маленький внук», — отмечается в публикации.

Что послужило причиной конфликта, пока неизвестно. Пострадавшая женщина написала заявление в полицию.