В перинатальном центре Нижнего Тагила родился 30-тысячный младенец

10 сентября в перинатальном центре Демидовской больницы Нижнего Тагила родился 30-тысячный малыш. «Юбилейным» новорожденным стал мальчик весом 3650 граммов, появившийся на свет в 9:40 утра. Родители решили назвать его Тимофеем. Об этом АН «Между строк» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Перинатальный центр Демидовской горбольницы был открыт в сентябре 2010 года. За время работы здесь появилось 30 тысяч детей, среди которых 384 пары близнецов и двойняшек, при этом мальчиков на две тысячи больше, чем девочек.

«Начиная с апреля 2019 года в среднем за календарный месяц мы принимаем около 350 родов. Мощность нашего учреждения достаточная для такой ситуации. Наш перинатальный центр укомплектован необходимым медперсоналом и оборудованием. Лекарственное обеспечение ведётся своевременно и в полном объёме», — рассказал заместитель главного врача Демидовской городской больницы по акушерству и гинекологии Дмитрий Крихно.

На сегодняшний день перинатальный центр обслуживает всех жительниц Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа. В данное время второй городской роддом в ЦГБ № 1, находится на плановой реконструкции.

Как отметила начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям областного Минздрава Наталья Зильбер, благодаря выстроенной системе перинатальных центров и реализации приоритетных направлений в оказании медицинской помощи женщинам и детям на территории Свердловской области удалось снизить показатель материнской смертности в два раза, младенческой — в 1,5 раза, что соответствует среднеевропейским показателям.