В Переславле депутата от «Единой России» задержали по подозрению в убийстве

Утром 16 декабря в Переславле задержали Владимира Корнилова — депутата Гордумы от «Единой России», председателя фракции, которого подозревают в убийстве таксиста, пишет местное издание «Ярновости».

Убийство произошло в воскресенье вечером. По неподтверждённым данным, Корнилов, будучи пьян, убил водителя автомобиля. Он пытался уничтожить труп, для чего поджёг машину, но тело сгорело не до конца.

Предварительная причина смерти — асфиксия от закрытия дыхательных путей рвотными массами. Тело обнаружили на остановке в Троицкой слободе. У мужчины, который подрабатывал таксистом, в тот день был выходной. Погибший оказался 60-летним местным жителем, который активно агитировал за «Справедливую Россию» на прошедших выборах в гордуму Переславля, Корнилов выступал его оппонентом. СУ СКР по Ярославской области эту информацию не комментирует.

Известно, что утром 16 декабря Корнилов присутствовал на планёрке, а затем стал недоступен по телефону. Поздним вечером понедельника он вышел из фракции и написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Во вторник, 17 декабря, должно состояться внеочередное заседание городской думы Переславля, на нём будет рассматриваться этот вопрос.